Åben Vingård med halvering af gæsteantal

300 mennesker var lørdag forbi Vesterhave Vingård, hvor der traditionen tro var Åben Vingård i anledning af Årets Vindag. Sidste år kom der 600, men vinbonde Jesper Rye var alligevel yderst tilfreds:

- Vi var forberedte på, at det nok ville blive sådan, coronasituationen taget i betragtning. Til gengæld solgte vi for det samme som sidste år, så vi er helt sikkert glade. Det var især populært, at der i år var inviteret i alt ti sydsjællandske vingårde med, som alle havde hver deres bod, fortæller Jesper Rye og fortsætter:

- Jeg havde inviteret dem, fordi jeg gerne vil udbrede kendskabet til dansk vin, og jeg er virkelig glad for, at de var med. Vi holdt et evalueringsmøde, og her havde alle armene oppe. De fleste havde ikke mere vin tilbage efter smagsprøverne, og vi er alle enige om, at vi gentager successen næste år.