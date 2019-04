Rasmus Hertz Jensen (tv.), Sascha Kristensen og Mathias Huess Christiansen fra 8.X på Lille Næstved Skole, afdeling Fuglebjerg, er klar til at give den gas til Skills Stafetten fredag. Fotos: Mia Than West

8.X tager på udflugt til Skills Stafetten

Der er en smule nerver på hos Rasmus Hertz Jensen, Sascha Kristensen og Mathias Huess Christiansen. De er alle tre elever i 8.X på Lille Næstved Skole, afdeling Fuglebjerg og er i gang med mentalt at forberede sig til fredag. Her går turen mod Arena Næstved og DM i Skills. De har kvalificeret sig til den store Skills Stafet-finale og skal dyste mod en masse andre skoleelever i opgaver, de ikke kender i forvejen.

