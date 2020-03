1576 trafikkanter blev målt af politiet - 89 havde for meget fart på. Modelfoto: Kenn Thomsen

Artiklen: 89 trafikkanter kørte for hurtigt - ni fik klip i kortet

Politiet var på landevejen i Holme-Olstrup af to omgange onsdag morgen og formiddag.

Første hug foregik mellem kl. 8.39 og 11.28, hvor 822 trafikanter blev kontrolleret. Det foregik i en 60 km/t-zone, og 24 kørte for stærkt. Tophastigheden var 90 km/t, og tre kunne kører videre med et klip i kortet.

Her blev 754 målt, og 65 havde for meget fart på. Den hurtigste kørte 74 km/t, og seks blev sendt ud i trafikken med et klip.