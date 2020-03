85-årige Arne passer på: Corona kan slå mig ihjel

Støvmasken, handskerne og forholdsreglerne er på plads. Arne Johansen overlader intet til tilfældighederne på hans første indkøbstur i en uge. Normalt handler han ind til et par dage ad gangen, men i disse coronatider forsøger han at handle, så han kan blive derhjemme så lang tid som muligt.

Det er nemlig ikke mere end halvanden måned siden, at han blev udskrevet fra Rigshospitalet efter at have gennemgået sin syvende hjerteoperation. Hans kranspulsårer var kalket til, og for at kunne overleve krævede det flere operationer af både fire og fem timers varighed. Så ikke nok med, at han er en del af den ældre befolkning, så er han også hjertepatient og dermed ekstra udsat.