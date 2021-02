Det lykkedes brandfolkene at stoppe flammerne, så de ikke spredte sig til øvrige dele af rækkehuset. Men den 84-åriges liv stod ikke til at redde. Foto: presse-fotos.dk

84-årig død i mistænkelig brand: Mystik om endnu en brand kun 350 meter fra huset

Det var forbipasserende, der klokken 19.35 opdagede, at flammer stod op fra taget, og at sort røg væltede ud omkring bygningen.

En 84-årig kvindelig beboer i et rækkehus på Irisvænget omkom tirsdag aften, da der opstod brand i hendes bolig.

Politiet undersøgte stedet med to brandefterforskere onsdag, og i dag skal de igen kigge nærmere på rækkehuset sammen med folk fra Nationalt Kriminalteknisk Center samt Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

- Det er stadig tidligt, og det er rigtig svært at sige noget. Men det er lidt bekymrende, at vi igen i dag (onsdag, red.) har fået en anmeldelse om en brand bare 350 meter derfra. Det lyder lidt mystisk. Det kan være tilfældigheder, men lige nu arbejder vi med alle muligheder, siger Peter Fobian Hvidberg, leder af politiets lokale efterforskning i Næstved.

Startede i udestue

På grund af omstændighederne sendte politiet onsdag hunde ud for at kigge nærmere på begge mulige gerningssteder. Den anden omtalte brand opstod klokken 9.40 onsdag. Her var der ingen tilskadekomne.