Ensemblet i gang med at øve A kind of Magic af Queen. Privatfoto

80'er musik i musical skal bringe glæde

Musical. Teatertruppen Sceptor har i årets forestilling fokus på, at publikum efter nedlukninger har ekstra brug for fest og farver.

- Vi trænger til fest og farver efter et år med nedlukninger. Og hvis der er noget 80´er musik kan, så er det at få folk i godt humør, smiler instruktør Nana Maja Jørgensen.

Sceptor har i de seneste 10 år opsat musicals og teaterkoncerter i efterårsferien. På trods af at de ikke kunne komme i gang, som de plejer, er de alligevel klar til at åbne salen på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter.

- Det har været en lidt presset øve periode, og det er også derfor vi har valgt at lave en teaterkoncert og ikke en hel musical. Det har der simpelthen ikke været tid til. Det er også grunden til, at vi i år vælger at spille uden en pause i showet, så publikum kan se frem til at feste igennem i halvanden time, fortæller Nana Maja Jørgensen. Men hun lover dog, at det ikke har stoppet deres entusiasme. Sceptor lever stadig op til deres navn med et stort og flot sceneshow.