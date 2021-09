Se billedserie Pernille Bek Frandsen og Thomas Frandsen er begge rundet af Mogenstrup. Nu har de tilbudt kommunen og boligselskabet en stor grund lige midt i byen til almene boliger. Privatfoto

80 almene boliger på vej til byen efter kro-fiasko

Næstved - 10. september 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Efter at Flexbo Sjælland sidst i juli opgav projektet ved Mogenstrup Kro, er der blevet tænkt så det knagede i byen, i boligselskabet og på borgmesterkontoret i Teatergade.

Nu ligger løsningen lige for. En lokal blomsterhandler, Pernille Bek Frandsen, har henvendt sig til kommunen og boligselskabet med tilbud om at sælge en grund centralt i Mogenstrup. Og da grunden ligger i direkte forlængelse af kommunens egen matrikel på Pederstrupvej, hvor der tidligere lå en genbrugsplads, er grundstykket nu udpeget som det nye sted til almene boliger i byen.

Den er de med på i Flexbo Sjælland og dermed ser det ud til, at der nu kan bygges op mod 80 almene seniorvenlige boliger midt i Mogenstrup som erstatning for det kuldsejlede kroprojekt.

Blomster til byen Den alternative plan blev født i blomsterbutikken på Lovvej 1, hvor Pernille Bek Frandsen binder buketter til byens blomsterglade borgere.

- Jeg har rigtig mange ældre kunder, og mange af dem havde skrevet sig op til en almen bolig i krohaven. De var rigtig kede af ikke at kunne blive boende i byen, og så tog idéen form.

Hurtig handling giver forvandling Pernille Bek Frandsen og ægtemanden Thomas Frandsen skrev derfor til boligselskabet med tilbud om at sælge parrets store grund i Mogenstrup - til fordel for almene boliger i byen.

- Dagen efter blev vi kontaktet af Flexbo Sjælland og så gik det stærkt, fortæller Pernille Bek Nielsen.

Kommunen har også handlet hurtigt. Borgmester Carsten Rasmussen (S) har været i tæt dialog med Flexbo Sjælland og lokalplanforslaget er netop blevet sendt i offentlig høring.

- Det her er rigtigt godt nyt for de borgere i Mogenstrup, der nærmer sig guldbryllupsalderen og som gerne vil blive boende i byen. Over 100 havde skrevet sig på venteliste i Krohaven og da det projekt måtte opgives, var det tid at tænke nye tanker, fortæller borgmesteren.

Nu er køreplanen klar. Når lokalplanforslaget har været til høring blandt borgerne så forventer Carsten Rasmussen at byrådet er klar til at åbne op for byggeriet, der i heldigste fald kan gå i gang næste år.

Kommunen har grundkapitalen Kommunen skal stille med 10 procent af grundkapitalen. Og da pengene allerede var reserveret til Krohaven, vil de i stedet blive brugt til det nye boligprojekt på Pederstrupvej, fortæller borgmesteren.

- Men det siger sig selv, at vi ikke kan bruge de samme penge to gange. Og dermed er vi ude af kro-projektet.

I boligselskabet Flexbo Sjælland er man rigtig glade for den alternative løsning efter at selskabet trak sig ud af krohaven, hvor lokalplanens krav om nedrivning af den gamle kro og opførelse af en tilsvarende bygning samme sted, gjorde det umuligt at nå i mål med projektet.

- Vi har holdt et godt møde med grundsælger og Næstved Kommune, så vi går nu en spændende proces i møde, og det ser lovende ud, siger formand for FlexBo Sjælland Irene Jensen.

Arkitektfirmaet Sweco Architects er allerede i gang med at lave et konkret oplæg på, hvordan det nye boligområde kan se ud. Foreløbig peger et volumenstudie på, at der kan bygges op mod 80 boliger på grunden ved Pederstrupvej.