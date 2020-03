Politiet opfordrer til, at man altid beder om at se legitimation, hvis fremmede vil have adgang til ens hjem. Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

80-årig franarret kontanter - tyven udgav sig for underbo

Næstved - 02. marts 2020

En 80-årig dame, der bor i Kindhestegade i Næstved, blev fredag et pænt beløb fattigere.

Selv om en del banker efterhånden har indført negative renter, så er det farligt at have større kontantbeløb liggende derhjemme. Det måtte den 80-årige dame sande, da hun fredag eftermiddag blev franarret et betydeligt beløb.

Klokken 16.30 ringede det på døren, og udenfor stod en yngre kvinde, der udgav sig for at bo længere nede i opgangen. Hun fortalte, at de skulle holde fest, der nok kom til at larme lidt, og at de så som en plaster på såret gerne ville give den 80-årige kvinde en æske chokolade.

Da kvinden forsvandt, opdagede den 80-årige, at der var stjålet et kontant beløb fra et skab i et værelse.

- Muligvis har der været en medskyldig, som har benyttet et øjebliks uopmærksomhed til at stjæle pengene. Uanset hvad er det frækt gjort, siger Palle O. Hansen fra kommunikationsafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet opfordrer til, at man altid beder om at se legitimation, hvis nogen, man ikke kender, vil ind i ens hjem, uanset hvilket ærinde de angiveligt har.

- Og har man ældre i familien, så tal med dem om, at de skal passe på tricktyverier, siger Palle O. Hansen.

Gerningskvinden beskrives som ca. 35-40 år og omkring 165 cm høj.

Hun var almindelig af bygning, var mørk i huden og havde sort, kort hår. Hun talte dansk med accent og havde en sort frakke på. Politiet hører gerne fra evt. vidner, der har bemærket noget usædvanligt på gerningstidspunktet.