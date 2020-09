Det blev en travl dag for politiet. Foto: Jan Holm

Artiklen: 737 trafikkanter blev målt - 33 kørte for stærkt

737 trafikkanter blev målt - 33 kørte for stærkt

Tirsdag morgen kl. 9 var der knallertkontrol ved Holmegaardsskolen i Fensmark, hvor fire blev noteret for at køre på ulovlige knallerter.

Senere var de tilbage i Fensmark på Stationsvej mellem kl. 14.05 og 15.35, hvor der var en bestilt hastighedskontrol. Her blev 74 målt, og 5 kørte for stærkt. Det foregik i en 50 km/t-zone, og den hurtigste var oppe på 68 km/t.

kl. 16.07 flyttede politiet til Landevejen i Fensmark, hvor 597 blev målt. 22 kørte for stærk, og den hurigste kørte 77 km/t. Målingen foregik i en 50 km/t-zone, og der blev uddelt et klip.

Lidt senere blev fartmåleren sat op i Holme-Olstrup på Holmegaardsvej. Her blev 66 trafikkanter målt, og seks havde for travlt. Det foregik også i en 50 km/t-zone og den hurtigste var oppe på 81 km/t. det kostede et klip.