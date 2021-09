Se billedserie Publikum der vil overvære Danmarks længste motionscykelløb kan med fordel tage opstilling på Smedebakken i Tybjerglille Bakker lørdag eftermiddag. Foto: Cecilie Hänsch

7000 sultne cykelryttere skal bespises med rugbrød og nutella

Næstved - 02. september 2021 kl. 14:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Solide rugbrødsmadder med nutella, suppe, pølser, æbleskiver, frugt og kaffe.

Sådan ser menukortet ud, når tusindvis af sultne motionscykelryttere skal bespises i Tybjerg. Det sker når Danmarks længste cykelløb Aarhus - Odense -

København lørdag runder byen som forvandles til aftensmadsdepot for op mod 7.000 cykelmotionister, der har tilmeldt sig motionsfesten på to hjul.

- Helt ærligt. Vi ved ikke rigtig hvad der venter os, udover at vi får temmelig travlt med at mætte cyklisterne, fortæller formanden for Støtteforeningen for Tybjerg Privatskole, Anja Sørensen.

Hun får selskab af 40 frivillige forældre, der stiller op for at styrke sammenholdet i Tybjerg og skaffe flere midler til privatskolen. Alt sammen i en god sags tjeneste. Og Tybjerg har gjort det før. Da løbet sidst passerede byen i 2015 blev depotet på Tybjerg Privatskole nemlig kåret til »Årets depot«.

- Det er en titel der forpligter, så vi bestræber os på at gentage succesen, siger Anja Sørensen.

Sultne cyklister

Maden får de leveret og der venter et stort ryk-ind fra klokken 15.30, hvor de første ryttere dukker op og frem til klokken 22, hvor de sidste rytter triller trætte og sultne ind mod depotet efter først at have passeret den frygtede stigning Smedebakken i Tybjerglille Bakker.

- Vi er blevet fortalt, at nogle af de hurtigste ryttere sikkert ikke er særlig sultne, kun efter en god tid, og derfor springer depotet over. Så er der dem med dårlige ben, som heller ikke har tid til at spise, fordi de ikke lever op til deres egne forventninger. Men så er der heldigvis alle de andre og dem glæder vi os til at bespise, siger Anja Sørensen, der forventer tæt trafik i depotet fra klokken 18 til 20, hvor de fleste ryttere forventes at runde Tybjerg Bygade nummer 3.

Cykelløbet Aarhus - Odense - København er genopstået efter seks års løbspause. Med en distance på 376 kilometer er det Danmarks længste motionscykelløb og det unikke ved løbet er at rytterne får lov at cykle over Storebæltsbroen, som delvist spærres for trafik på lørdag.

Publikum, der vil overvære motionsfesten, opfordres til at tage opstilling på Smedebakken i Tybjerglille Bakker på lørdag for at heppe på de seje cyklister inden der venter dem det sidste stræk ind mod målstregen ved Valby-hallen i København.