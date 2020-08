60-årig svømmede over Storebælt kun iført speedos

Som de formentlig første herhjemme har Per F. Møller fra Karrebæksminde og svømmemakkeren Henry Stokholm fra Esbjerg svømmet over Storebælt - kun iført badebukser.

- Jeg gik i krampe fem gange undervejs og nåede at tænkte, at det var et virkeligt dumt projekt. Uden våddragt er det nemlig rigtig koldt og badebukserne giver heller ingen opdrift. Men heldigvis blev der kastet mad ud fra følgebåden hver halve time. Det hjalp, fortæller 60-årige Per F. Møller, der også er formand for den lokale vinterbadeklub i Karrebæksminde.

Svømmerne måtte på intet tidspunkt holde fast i følgebåden for at tage et hvil og de to erfarne havsvømmere havde selskab af en følgebåd befolket af medlemmer af Marathon Swimmers Federation, der sørgede for at alt gik rigtigt til undervejs.