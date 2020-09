Der blev fundet næsten 300 gram amfetamin i mandens lejlighed på Skovbrynet, og derfor blev han fredag fremstillet i grundlovsforhør. Foto: Esben Thoby

59-årig får straksdom for amfetaminsalg

Næstved - 19. september 2020 kl. 07:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 59-årig næsten skaldet mand med en ørneagtig næse blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her valgte han at lægge kortene på bordet og erkende besiddelse af 290 gram amfetamin, som skulle have været solgt videre.

Manden var sigtet for at have handlet i forening med ukendte gerningsmænd, men det nægtede han. Han stod selv for narkosalget, bedyrede han. Den 59-årige ville heller ikke fortælle, hvor han havde amfetaminen fra.

På grund af mandens tilståelse kunne det lade sig gøre at idømme ham en såkaldt straksdom med det samme. Anklager Iben Grønbæk procederede for ti måneders ubetinget fængsel til den hidtil ustraffede mand, og sådan blev det.

Hjælp fra politihund Det var et anonymt tip, der førte politiet på sporet af manden, hvis lejlighed på Skovbrynet blev ransaget torsdag eftermiddag. Det var politihunden Speedy, der snusede sig frem til den store mængde amfetamin på stedet.

Da grundlovsforhøret var forbi, kunne den 59-årige forlade Retten i Næstved igen på fri fod. Han skal nu afvente, hvornår han kan komme til at afsone sin straf.

Manden blev også dømt for besiddelse af 50 gram cannabis, som var til et eget forbrug. Han modtog dommen uden at gøre brug af muligheden for betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

