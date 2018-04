58-årig nægtede at oplyse sit navn - efterlyst af fogedretten

Politiet fik mandag klokken 15.50 en anmeldelse om, at to mænd generede de kunder, der skulle i Netto i Toldbodgade i Næstved. En politipatrulje kørte til stedet og fandt hurtigt de to mænd.

Her blev det fastslået, at der var tale om en 58-årig mand fra Næstved - og at han rent faktisk var efterlyst af fogedretten. Derfor forblev den 58-årige i politiets varetægt indtil tirsdag morgen, hvor han blev kørt i retten for at klare sit mellemværende.