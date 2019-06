Den 56-årige er tiltalt for at have krænket pigens blufærdighed. Han skal for retten onsdag. Foto: Carsten Lysdal

56-årig mand risikerer fængsel efter chikane

Den 56-årige er tiltalt for at have krænket pigens blufærdighed ved efter en sommerfest i bowlingklubben at have befølt pigens venstre bryst uden på tøjet. Han er også tiltalt for at have krænket den 17-årige på en adresse i Næstved. Her stak han en hånd under hendes dyne og forsøgte at befamle hendes baller. Da det mislykkedes befølte han hende på numsen uden på dynen.