56-årig mand fik beslaglagt bil: Kørte fuld og uden kørekort

Af Mia Than West

Politiet blev onsdag aften klokken 18.52 kaldt til Sandbyvej i Sandby ved Glumsø, hvor en bil var kørt ind i et elskab. Føreren - en 56-årig mand fra lokalområdet - virkede fuld, og en alkometertest bekræftede da også, at han havde en promille, der var et pænt stykke over det tilladte. Desuden var manden frakendt kørekortet.