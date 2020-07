Det faktum, at manden havde styrthjelm på, da han nikkede skallerne, var med til at få ham dømt for den grove voldsparagraf og ikke den almindelige. Arkivfoto

55-årig dømt for at nikke skaller iført styrthjelm

Næstved - 11. juli 2020 kl. 04:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre måneders ubetinget fængsel. Sådan lød dommen over en 55-årig mand fra Menstrup, som Retten i Næstved fredag fandt skyldig i grov vold. Han blev frifundet for vidnetrusler og slap dermed for det halve års fængsel, som anklageren havde procederet for.

Den korthårede mand med nydeligt trimmet skæg og briller var iført en lyseblå skjorte og koksgrå sommerjakke, der matchede hans bukser. Han lignede egentlig en undseelig mand, men hans straffeattest viste noget andet. For mindre end to år siden blev han nemlig idømt tre måneders fængsel for grov vold, så det var rent deja-vu fredag.

Skal jo snart dø alligevel Denne gang blev han fundet skyldig i iført motorcykelstyrthjelm at have nikket en 67-årig mand tre skaller. Det skete på den 67-åriges bopæl i Karrebæksminde.

Manden forklarede fra vidneskranken, at den 55-årige var en bekendt af hans nabo, og at han havde hyret ham til at udføre noget flisearbejde. Der var dog opstået uenighed om betalingen, og siden da havde han følt sig chikaneret af den tiltalte.

- På et tidspunkt var der blevet hevet en masse fliser op, og jorden var ødelagt. Senere blev der hældt 50-60 liter spildolie ud over min terrasse, fortalte manden om optakten til deres møde om eftermiddagen tirsdag den 17. september sidste år.

- Her stod han ude på parkeringspladsen og skabte sig og truede mig, da jeg kom hjem fra hospitalet sammen med min datter. Han sagde, at jeg skulle have tæv, og til min datter sagde han, at din far skal jo snart dø alligevel.

Stak af Mere skete der dog ikke, men klokken 20.40 om aftenen vendte den 55-årige tilbage. Han var på motorcykel og iført fuldt udstyr, inklusiv styrthjelm.

- Jeg kiggede ud af mit køkkenvindue og så, at han havde fat i min gasbrænder og forsøgte at kaste den ned mod gadekæret, men den endte i hækken. Han stak af, fordi han opdagede mig, så jeg løb ud for at tage nummerpladen på motorcyklen. Da jeg gik tilbage for at ringe til politiet, kom han pludselig frem fra hækken, hvor han havde gemt sig, forklarede den forurettede og fortsatte:

- Så tog han fat i mine hænder og holdt fast, så jeg ikke kunne forsvare mig, og så gokkede han mig tre gange i hovedet lige efter hinanden. Visiret på styrthjelmen var nede, men jeg kunne tydeligt se, at det var ham. Så løb han ud til motorcyklen og kørte væk.

Den 67-årige pådrog sig en flænge over højre øje som følge af overfaldet, og han viste også tegn på hjernerystelse ved at have kastet op og fået hovedpine.

Mindre hjerneskade Den 55-årige, der er førtidspensionist og har en mindre hjerneskade efter selv at være blevet overfaldet i 2017, var uenig i udlægningen. Han erklærede sig uskyldig og mente, at han bare havde puffet til den 67-årige for at komme forbi. Grunden til, at han overhovedet befandt sig på adressen, var, at han ville besøge naboen, men han var ikke hjemme - der var ikke blevet kastet med nogen gasbrænder.

Den forklaring troede dommeren ikke på, og derfor blev den 55-årige fundet skyldig. Han blev dog frifundet for at have truet en kvinde, der overværede episoden, og også afgav vidneforklaring fredag. Han var tiltalt for at have sagt: »Dig, du har ikke set noget,« men det kunne kvinden pludselig ikke huske noget om i retten, selvom hun havde fortalt det til politiet i første omgang.

Manden valgte at modtage dommen på de tre måneders ubetinget fængsel.

