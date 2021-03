54-årig ville splitte Kvickly ad: Tissede flere steder i butikken

Anholdt igen

Anmeldelsen lød på, at manden nærmest var ved at splitte butikken ad. Da politiet kom frem, træf en 54-årig mand fra lokalområdet, som blev anholdt klokken 15.19 og sigtet for ordensbekendtgørelsen. For at få ro på stedet blev han taget med til politistationen, hvor han blev afhørt. Efter at være faldet lidt til ro blev han løsladt igen klokken 20.07.