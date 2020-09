53-årig mand fængslet efter voldsom brand

Af Anna C. Møhl

Natten til søndag blev der sat ild til et hus på Broksøvej øst for Herlufmagle. En 53-årig mand, der boede i huset, blev senere anholdt. Den fængslede mand var ikke selv i nærheden af huset, da politets patrulje nåede frem. Han kom tilbage til det brændende hus lidt senere, hvor han blev anholdt og iklædt en hvid dna-dragt til sikring af eventuelle spor.

Søndag middag blev han fremstillet ved et grundlovsforhør sigtet for brandstiftelse og simpel vold. Af hensyn til den videre efterforskning, blev grundlovsforhøret afviklet for lukkede døre.