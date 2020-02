Politiet anholdt natten til onsdag en 51-årig udenlandsk mand, der er efterlyst for ikke at have overholdt sin meldepligt.

51-årig sigtet for ikke at overholde meldepligt

Politiet har natten til onsdag klokken 0.17 anholdt en 51-årig udenlandsk mand. Det skete, efter en politipatrulje havde mødt den pågældende i Jernbanegade i Næstved. Her viste det sig, at han var efterlyst for ikke at have overholdt sin meldepligt til udrejsecenter Kærshovedgård.