5.063 har stemt: De nominerede til Byens Bedste er fundet

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 10:20 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

- Det er som om, alt kommer pludseligt og i sidste øjeblik i år. Heldigvis har vi haft stor opbakning fra butikker og kunderne forud for kåringen af Byens Bedste igen i år.

Næstved Cityforenings marketingkoordinator, René Jørgensen, har pakket de første poser med diplomer, som tildeles de nominerede. Han mindes sidste år, hvor både nomineringer og selve kåringen fandt sted i selve butikkerne. Det foregik med sikkerhedsafstand, mundbind, konfettirør, videooptagelser.

Festen vender tilbage Det blev en succes, men nu vender cityforeningen tilbage til det oprindelige koncept. Der bliver en fest for alle byens butikker lørdag 6. november.

- Sidst holdt vi en gallafest. Denne gang bliver det mere end fest for at hylde fælleskabet i byen. Man må selvfølgelig gerne tage pænt tøj på, og det nye bliver, at vi skal sidde ved langborde og have live musik, mens vi hylder prismodtagerne, siger René Jørgensen.

Han glæder sig meget til festen, men dagen i dag, hvor de første nominerede får deres diplomer, den er også noget særligt. En dag, som mange butiksindehavere har set frem til, og overraskelserne udløser både gåsehud, smil og glædestårer.

Afrikansk mad var helt nyt i Næstved, da The Root åbnede. Kort efter kom pandemien, og det ramte hårdt. Men ægteparret René Jungshoved og Tsion Girmay holdt ud og de er stolte over, at de er nomineret. Dels i kategorien Byens Bedste Restaurant og ikke mindst som Byens Bedste Medarbejder. Det er René Jungshoved, der er aspirant til den titel. De glade Root-ejere ses her sammen med parrets søn, Victor Jungshoved (tv) og kok Michael Ferdinandsen. Foto: Jan Jensen

Kragh på fem kategorier Avisen er med, da René Jørgensen træder ind hos Maria og Anni Kragh.

By Kragh i Ringstedgade er nomineret som bedste butik, bedste shoppingsted, bedste frisør bedste specialbutik og bedstebedste medarbejder.

Mor Anni Kragh får en klump i halsen, mens datteren Maria udbyder et "yes", idet René Jørgensen afslører, at hun er nomineret i kategorien Bedste Medarbejder. Alle diplomer for i alt fem nomineringer fylder hele disken.

- Det er en virkelig god dag i dag, siger Anni Kragh, der med våde øjne samler hænderne foran sig og takker mens hun konstaterer, at parret bare optræder som "dem de er" til daglig.

Det er fire år siden, datteren Maria blev en del af butikken med sin salon. Glæden lyser ud af hendes øjne, mens hun får endnu et kram af sin mor, der har overskud af vand i øjnene.

- Det er blive nomineret - dét betyder næsten lige så meget som at selve prisen. Jeg er meget glad, siger Maria Kragh. En kunde må vente i baggrunden, men vedkommende klager ikke over ventetiden, idet hårvasken foregår i en massagestol.

Klarede pandemien Turen går videre til Kobberhjørnet, hvor ejeren af den afrikanske restaurant The Root, René Jungshoved, er kaldt på job tidligt, under påskud af, at avisen skulle have en historie.

René Jungshoved står i køkkenet, da hans navnebror trækker to nomineringer op fra posen. En i kategorien Byens Bedste Restaurant og den anden for Byens Bedste medarbejder - er manden, der byder gæsterne i restauranten velkommen: René Jungshoved.

Hovedpersonen får gåsehud og ringer efter sin hustru Tsion Girmay. Parret er overstrømmet af glæde. De åbnede midt i pandemien, og har holdt skindet på næsen.

Wauw - vi er bare så stolte. At vi - en lille afrikansk restaurant bliver nomineret til Byens Bedste. Det er vi både stolte og beærede over, siger René Jungshoved, mens hustruen kigger nærmere på de to nomineringer i glas og ramme.

René Jungshoved kalder det en teampræstation, og ser det som en stor motivation.

- Det var meget nyt for Næstved med en afrikansk restaurant, men vi blev godt modtaget. Også taget i betragtning af, at vi åbnede bedst som pandemien for alvor brød løs. Det er et år siden nu, og jeg havde ikke troet, det ville tage så lang tid, siger René Jungshoved, der giver sin hustru og resten af teamet æren for nomineringerne.

Daniella Scheibye og Magnus McAllister betragter beviset på, at Tattoo og Piercing Studio: Mama Said er nomineret til Byens Bedste Specialbutik. Foto: Jan Jensen

Hyggeligt tattoo-sted

Tattoo og piercing studio Mama Said i Østergade får også uventet besøg. Daniella Scheibye er i fuld gang med at tatovere en kunde, men hun stopper øjeblikkeligt og udbryder: - Hvor er det fedt, der hun modtager beviset på at være nomineret til Byens Bedste Specialbutik.

Partneren Magnus MacAllister holder også en pause, mens de stolte modtager ros og diplom.

- Vi må have gjort noget rigtigt. Folk er da også gået amok, når det gælder de sedler vi har haft liggende på bordet. Der er mange, der har stemt, siger Daniella Scheibye og tilføjer, at de gør sig umage for at gøre tatoveringer og piercinger til noget personligt.

René Jørgensen siger, at parret skal sætte kryds i kalenderen 6. november, hvor Byens Bedste afsløres til en stor fælles fest i byen.

Stemmer føres videre De øvrige nominerede afsløres løbende frem til på fredag, hvor alle de nominerede i samtlige kategorier bliver offentliggjort.

Herefter begynder den endelige afstemning, hvor kunderne stemme påny for at sende deres favoritbutikker og personligheder videre i konkurrencen om at blive Byens Bedste 2021. Her overføres halvdelen af stemmerne fra nomineringerne med.

Butikkerne har mange fans. I alt 5.063 kunder har benyttet lejligheden på at nominere personer, butikker og events til at modtage 2021's ultimative hæder. Det er en opbakning, der matcher antallet af afstemninger fra 2020.

Datter Maria får et knus af sin mor, Anni Kragh. By Kragh i Ringstedgade er nomineret i hele fem kategorier. Maria Kragh i kategorien Byens Bedste Medarbejder: - Det er blive nomineret - dét betyder næsten lige så meget som at selve prisen. Jeg er meget glad, siger Maria, der får et kram af sin mor, som ikke kan holde tårerne tilbage. Foto: Jan Jensen

