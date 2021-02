50 år i journalistik: Henning Kørvel har skudt og skrevet lidt af hvert

- Den der har jeg skudt i Grønland, en ordentlig krabat på 300 kilo.

Førstesalen i Henning Kørvels fine træhus i Lodshaven, Karrebæksminde, vidner om et langt liv med et gevær over skulderen. Siden han som 16-årig begyndte at gå på jagt på Nordfalster, har jagten været en passion, en lidenskab og en levevej for Henning Kørvel, der har udgivet et hav af bøger og artikler fra jagtrejser i Danmark, Grønland, Sverige, Skotland, England, Tjekkiet og Spanien.