4.b bygger balladepladser efter idé fra gavlmalerier

Næstved - 10. juni 2021 kl. 15:47 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Børnekulturhuset på Grønnegades Kaserne havde torsdag sat flagene frem for at fejre at huset for første gang i et halvt år fik besøg af rigtig levende børn. Gæsterne var 4.B fra Susåskolen i Glumsø, som kom for at fortolke et par af Næstveds gavlmalerier i form af modeller, som kan bruges til at bygge en legeplads - eller en udendørs balladeplads - efter. I forvejen havde 4.B snakket med deres billedkunstlærer om hvordan man laver en lille skitse inden man skal lave et kæmpe gavlmaleri.

Dyb koncentration Bevæbnet med sugerør, korkpropper, modellervoks, skumplader og andre materialer har 4.B kastet sig over at bygge deres modeller inspireret af to af Næstveds mange gavlmaleriet: Os Gemêos' gule dame og Limpos puslespil.

Klassen har været i gang i en time, da Sjællandske kommer på besøg, og børnene er intenst optaget af deres byggeprojektet. Koncentrationen er så dyb, at de næsten glemmer at det er tid til frokost.

Emmelie, Sigurd og Gustav bygger en model af en legeplads hvor de bruger former og farver fra Os Gemêos gule dame. Blå bobler man kan hoppe mellem, en rutschebane og en gul hånd man kan klatre på.

- Vi komme allesammen med vores ideer, og så blandede vi dem sammen og byggede videre på dem, siger Sigurd.

Emmelie har studeret grafitti malere på youtube. Artiklen forsætter under billedet.

Peter, Jack og Nick er gang i propper og limpistol til deres legepladsmodel.

- Jeg elsker at være kreativ og har malet et par billeder siger hun.

Propper og puslespil Peter, Jack og Nick har kig på Limpos gavl med puslespil, piger og hunde. De er i gang med at indhegne deres legeplads med korkpropper og har belagt jorden med puslespilbrikker, og bygger en buegang med sugerør. Der skal bygges en figur af en grøn oasis blok.

Det er blandt andet billedkunstlærer Line Langfeldt og leder af børnekulturhuset Katrine Gjesing, der har udviklet ideen men at lade børn fabulere over gavlmalerierne og selv at udtrykke sig kunstnerisk. Under coronanedlukningen har de sendt kasser med byggematerialer vedledning ud til skoleklasser og til designelever.

Første gang live Torsdag var første gang de prøvede projektet med en skoleklasse i Børnekulturhuset. Workshoppen for 4.b fra Glumsø var en del at Næstved Kunstby Festival.

- Det er så dejligt at have huset fuld af børn og se dem arbejde så koncentreret, siger Katrine Gjesing.

Hun fortæller, at ideen om at bruge Næstveds gavlmalerier i skolerne ikke slutter her. Sammen med Næstved Kunstby og Billedskolen er Børnekulturshuset i gang med et »tænk stort projekt«, hvor de vil udvikle et undersivningsmaterialer om Næstved Kunstby til billedkunstundervisning i kommunens skoler.

