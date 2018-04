48-årig mand slog ekskæreste med lysestage

Retten i Næstved idømte tirsdag en 48-årig mand 60 dages betinget fængsel og samfundstjeneste i 80 dage, fordi han en dag tilbage i juli sidste år slog en kvinde flere gange med knyttet hånd for derefter at true hende med at skære hendes hals over med en ødelagt lysestage.

Manden og kvinden er ikke samlevende, men har to børn sammen. Både tiltalte og forurettede vidnede i retten, men de to forklaringer var vidt forskellige. Manden fortalte, at han efter længere tids chikane fra kvindens side tog over til hendes adresse for at bede hende om at stoppe. Det udviklede sig ifølge ham til et skænderi og et mindre håndgemæng, som de to var lige gode om