48-årig mand luftede sit sværd midt på torvet

Politiet fik fredag klokken 14.39 en anmeldelse om, at der stod en mand ved Kvægtorvet og viste en 30 centimeter lang kniv og et 60 centimeter langt sværd frem for en gruppe unge mennesker.

På baggrund af et godt signalement fandt politiet hurtigt frem til manden, og selvom det viste sig, at hverken sværd eller kniv havde klinger, der kunne bruges som våben, var det stadig med til at forstyrre den offentlige orden, at manden viste det frem på åben gade. Han blev derfor sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.