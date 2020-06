Artiklen: 45-årig mand fængslet for grov vold mod sin kæreste

En 45-årig mand blev natten til lørdag anholdt og sigtet for grov vold mod sin jævnaldrende kæreste. Søndag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet frem til 24. juni.

Volden skete ved en sammenkomst i parrets hjem på en adresse i en mindre landsby vest for Næstved. Det var hverken manden eller kvinden, der anmeldte forholdet.

- Det er en tragisk sag, og der er stadig en del løse ender. Det er ikke altid, at folk har lige stor interesse i at tale med os, når det er familiært. Vi skal lige have helt styr på, hvad der egentlig er sket, og vi skal i gang med nogle tekniske undersøgelser, siger Peter Fobian Hvidberg, politikommissær og leder af lokal efterforskning i Næstved.