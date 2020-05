I retten forklarede manden, at han havde drukket hvidvin til middagen og et par øl både før og efter, men han afviste, at han var fuld på gerningstidspunktet. Foto: Robert Andersen

Artiklen: 45-årig krigsveteran dømt for at krænke vens 16-årige datter

Anklager Siw Olsen havde procederet for tre måneders ubetinget fængsel, men retten fandt frem til, at dommen skulle være betinget. Manden skal betale en erstatning på 5000 kroner til pigen, ligesom han skal udføre 80 timers samfundstjeneste.

