Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at der skal iværksættes et helt nyt projekt for at få flere indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Udvalget vil også underrette Integrationsrådet om beslutningen.Modelfoto: Brian Bergmann, Scanpix

4,4 mio. kroner skal skaffe flere indvandrerkvinder i arbejde

Der er 158 indvandrerkvinder i Næstved, som kan blive berørt af Jobcenter Næstveds nye initiativ. Det handler om at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Både formand Anette Brix (K) og næstformand i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget SFs Jette Leth Buhl samt Venstres Kristian Skov-Andersen mener, at det er et godt forslag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her