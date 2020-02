Søndag var de yngste spillere på banen, og her kom Rynke Glad forbi til stor glæde for børnene. Privatfotos

43.000 kroner til syge børn

Det er den tidligere rynkerytter på Team Rynkeby Storstrøm, Thomas Langmark, der tilbage i 2016 startede breddefodboldstævnet. Det var dermed femte gang, at raske børn trak i fodboldtrøjerne til fordel for syge børn.

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Omkring 20 rynker fra det lokale Team Rynkeby hold sørgede for, at stævnet forløb planmæssigt, og at både store og små fik en god oplevelse. De stod også for salg af lodder til tombolaen.