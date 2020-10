Der er tale om tre forskellige fart kontroller. Modelfoto: Jan Holm

43 taget for at køre for stærkt

Næstved - 06. oktober 2020 kl. 12:57 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Politiet var på pletten i trafikken mandag tre forskellige steder.

Læs også: Fire anmeldelser om indbrud

de lagde ud i Herlufmagle på Spragelsevej kl. 6.29- 7.51, hvor de nåede at tjekker 128. det foregik i en 60 km/t-zone og 31 kørte for stærkt. Den hurtigste kørte 93 km/t, og der blev uddelt seks klip.

Lidt senere kl. 8.45-9.53 var måleren sat op i Ringstedgade i Næstved. det var en bestilt måling. Her blev der målt fart på 303 trafikkanter, og ni havde for travlt. Det var i en 70 km/t-zone, og den hurste blev målt til 101 km/t, mens der blev uddelt to klip.

Endelig blev der mellem kl. 10.36 og 11.37 på Gavnøvej i Næstved mølt 29 trafikkanter, og tre kan nu forvente at modtage et bødeforlæg. Det var i en 50km/t.zone og den hurste var oppe på 68 km/t.

