42-årig skabte uro på opholdssted

Politiet blev torsdag aften klokken 21.23 kaldt til et opholdssted i Næstved, hvor en 42-årig ophidset mandlig beboer skabte uro. For at få ro på manden endte det med, at politiet anholdt ham og tog ham med på politistationen i Næstved. Udover temperament var han også i besiddelse af seks joints af hver to gram. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Fredag morgen klokken 06.03 blev han løsladt.