Se billedserie Vandtårnsparken anno 1950 just færdigbygget i udkanten af Næstved ud til marker og grusveje. Fotos: Fra BoligNæstveds arkiv

411 boliger bygges om og renoveres for en halv milliard

Næstved - 03. august 2021 kl. 04:47 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det er et af de helt store renoveringsprojekter, der om et par år går i gang i Vandtårnsparken og Vibegården i Næstved.

Her er tale om to afdelinger af almene boliger, der i dag hører under BoligNæstved, opført lige efter 2. Verdenskrig, som skal renoveres for i alt 492,7 millioner kroner.

- Vi har været ude for en beboer, der ønskede et 39 år gammelt køleskab udskiftet, nævner Mogens Sandahl, direktør for BoligNæstved. Så det var fra dengang, hvor tingene blev lavet til at holde længst muligt, og hos en beboer, der havde boet der i mange år.

En anden tid Næsten 25.000 kvadratmeter strækker de to afdelinger sig over med Vandtårnsparken som den absolut største af de to afdelinger med 360 boliger fordelt på 22 røde blokke med adresser på Østre Ringvej, Ejlersvej og Kærmindevej lige ved vandtårnet.

Vibegården med 51 boliger er bygget som én sammenhængende boligblok på hjørnet af Østre Ringvej og Kildemarksvej og har tidligere haft udkørsel lige ud i krydset. Da første del af Vibegården stod færdig i 1950, var der knap så mange biler på vejene som nu, og af de gamle luftfotos kan man se, at vejene blev til grusveje, når man havde passeret Vandtårnsparken og Vibegården. Et af stedets udfordringer i dag er da også for alt for få p-pladser.

Pæne men ..... Udefra ser blokkene alderen til trods stadig pæne ud, og trappeopgangene har en anden charme end de mere moderne af slagsen, da de er forsynet med trappegelændere i træ, i Vibegården endda i en smukt udskåret version.

Men når man træder ind i boligerne, kan man godt se, at de er bygget i en anden tid. Køkkener og badeværelser er små, og værelserne er af en passende størrelse, hvis altså her skal stå nogle køjesenge og ikke så meget andet.

- I Vandtårnsparken er lejlighederne i gennemsnit på 60 kvadratmeter. De er gamle og trænger til renovering, og tiden er løbet fra så mange små boliger på samme sted, mener Mogens Sandahl.

Starterlejligheder - Dengang de blev bygget, var der kakkelovne i stuerne, fortæller Mogens Sandahl som en meget god illustration af, at tiden og behovene for indretning og inventar er noget anderledes i dag, end den gang de blev bygget.

I 1970erne beretter en tidligere beboer om, at opvarmningen da foregik med en petroleumsovn.

- I dag koster de mindste lejligheder under 3.000 kroner om måneden, og mange bruger dem som starterlejligheder, oplyser afdelingernes driftschef Per Larsen. Huslejen stiger, når lejlighederne er renoveret, men så vil boligerne til gengæld også være mere tidssvarende. Der regnes med en stigning på 24 procent i Vandtårnsparken og 12 procent i Vibegården.

En større omgang - For nogle år siden fik vi isoleret gavlene, da temperaturen faldt til 15-16 grader i endelejlighederne, når vinden virkelig stod på, fortæller Per Larsen.

Man kommer dog næppe af med, at der altid vil være lidt koldere på stuegulvet lige foran altanen, da betonpladen til altanen er bygget ind i dækket under stuegulvet.

Til gengæld skal de gamle rør og el-installationer udskiftes og tage, døre og vinduer skal skiftes ud.

- Ydermurene trænger også til at blive isoleret, men hvordan det skal ske, ved vi endnu ikke, siger Mogens Sandahl.

Den store renovering forventes at gå i gang i midten af 2023.