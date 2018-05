Sagen var overstået på en halv time ved Retten i Næstved. Foto: Mia Than West

40 dages fængsel for vold mod kæresten

Næstved - 23. maj 2018 kl. 11:03 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Bølgerne gik højt mellem et kærestepar, da de lørdag morgen den 13. januar i år vendte hjem efter en bytur. Skænderiet udviklede sig faktisk så meget, at den mandlige part nu er blevet dømt for vold ved Retten i Næstved.

De to - en 34-årig mand og en 31-årig kvinde - var taget hjem i kvindens lejlighed i Sct. Jørgens Park, da de blev så meget uvenner, at manden gav hende et knytnæveslag i ansigtet.

Det tilstod han i retten, men han nægtede at have slået hende med en lampe i venstre tinding, hvilket han ellers også var sigtet for.

Der var tale om en tilståelsessag uden vidner, og anklageren valgte at køre sagen igennem, selvom den 34-årige altså alene kunne dømmes for knytnæveslaget.

Det koster en straf på 40 dages betinget fængsel, ligesom den hidsige mand skal udføre 60 timers samfundstjeneste. Den dom valgte han at modtage.

Det var kæresten, som efter voldsepisoden anmeldte manden til politiet og desuden gik fra ham. I løbet af de små fire måneder fra hændelsen til retssagen var det dog lykkedes parret at finde sammen igen.