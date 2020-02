40 centimeter høje flammer fra brændeovn: Brandvæsnet tog ingen chancer

Midt- og Sydsjælland Brand & Redning blev onsdag aften kort efter klokken 18 kaldt til et hus på Lodsvej i Karrebæksminde, syd for Næstved, hvor forbipasserende gennem et vindue havde set høje flammer fra en beholder, der stod på en brændeovn.

- Vi vurderede, at der var for stor risiko ved at lade beholderen stå, så vi valgte at skaffe os adgang ved at fjerne en rude, så vi kunne klatre igennem vinduet. Det var formentlig ethanol, der var i beholderen, men det var svært at finde ud af, om det var bevidst eller ej - forstået på den måde, at beboeren måske har syntes, det så flot ud.