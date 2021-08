Steen Golstrup i uniform ved Storstrømsforbindelsen. Privatfoto

3F-medlem: Jeg har ikke råd til at gå på arbejde

Næstved - 20. august 2021 kl. 10:27 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

53-årige Steen Golstrup fra Næstved har arbejdet i fire måneder på Storstrømsforbindelsen fra Vordingborg over Masnedø.

Men det kan ifølge maskinføren og 3F-medlemmet ikke betale sig for ham at arbejde på byggeprojektet.

- Jeg får det samme udbetalt som en dagpengemodtager, men skal selv stå for transportudgifter, frokost og ferie. Jeg har simpelthen ikke råd til det i længden, siger Steen Golstrup.

Steen Golstrup fortæller, at han i gennemsnit får mellem 13.000 og 14.000 udbetalt om måneden for et fuldtidsarbejde som maskinfører.

Dagpengesatsen for lønmodtagere i 3F er i 2021 19.322 kroner. Efter skat får man derfor cirka 13.500 kroner udbetalt om måneden, når man er på dagpenge.

Sjællandske har fået adgang til fire af Steen Golstrups lønsedler fra perioden 29. marts 2021 til og med 4. juli 2021. Steen Golstrup er ansat hos Vikar Sjælland ApS (Byg), og de udbetaler løn hver 14. dag.

På lønsedlen fra perioden 21. juni til 4. juli fremgår det, at Steen Golstrup har en timeløn på 170 kroner. Han fik 7.274,20 kroner udbetalt efter skat, pension og arbejdsmarkedsbidrag for 67,50 timer i perioden.

Udbetalingerne varierer fra uge til uge, men Steen Golstrup arbejder fuld tid på anlægget af broforbindelsen. Så sammenlagt havde han en månedsløn på cirka 14.000 kroner. 500 kroner mere, end hvis han sagde sit job op og blev ledig i dagpengesystemet.

På spanden Steen Golstrup er glad for at arbejde, så han har ingen planer om at sige det op, men Danmark er ifølge ham et for dyrt land at bo i til at det kan hænge sammen økonomisk. Han kan ikke spare penge sammen, og kommer der uforudsete udgifter er han på spanden.

Det er en kamp om overlevelse, fortæller han. Steen Golstrups hustru arbejder på plejecentret Symfonien i Næstved, hvor hun ifølge Steen Golstrup tjener mindre end ham. De bor sammen i en lejlighed i det sydlige Næstved, og har ingen gæld, fortæller han.

- Det gør os jo nærmest rige sammenlignet med vores kollegaer, som har den samme lave løn. Det er jo absurd, at det skal være sådan, siger han.

Hænger i tynd tråd Parrets tre børn er flyttet hjemmefra, og med de to indkomster kan det hele lige hænge sammen. Men økonomien hænger i en tynd tråd.

- Jeg er afhængig af min bil til og fra arbejde. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, når den bryder sammen. Den bekymring ville jeg ikke have på dagpenge, hvor jeg ville få lige så lidt udbetalt. 3F og politikerne siger, at det skal kunne betale sig at arbejde, men det er min lønseddel et bevis på, at det ikke gør, fortæller Steen Golstrup.

Levet mit iiv straight Maskinføren er bekymret for sin alderdom. Det æder ham op, siger han. Lønnen fra arbejdet på Storstrømsbroen giver ikke det råderum, som ville kunne forsøde tilværelsen i alderdommen, siger Steen Golstrup.

- Jeg har levet mit liv straight. Har jeg ikke fortjent 10 gode år sammen med min kone, inden vi skal i kisten, spørger han.

Tager det på vores kappe Næstformand i 3F, Thomas Abildgaard Hansen, forstår frustrationerne. Steen Golstrup er selv medlem i 3F, og de to har snakket sammen før, så næstformanden er bekendt med maskinførens situation.

- Han har jo helt ret i, at det ikke er gangbart. Vores medlemmer sætter deres lid til os, og vi må tage på vores kappe, at lønningerne ikke har fulgt med tiden. Hvis ikke man føler, at det kan betale sig at arbejde, så er det et problem. Det er ulighed i mine øjne, siger Thomas Abildgaard Hansen.

Næstformanden har ét konkret bud på, hvordan man med et politisk greb kan mindske uligheden blandt de ufaglærte og lavtlønnede i samfundet.

- Man bør kigge på de multinationale virksomheder, som ikke betaler skat i Danmark. De skal betale en større bid af kagen, så vi kan lette skatten for de lavtlønnede samfundsgrupper. Det vil skabe en større økonomisk afstand til dagpengene, siger han.

