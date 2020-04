Se billedserie Kursuscentret Smålandshavet er sat til salg af 3F. Her er der blevet skabt mange tillidsmænd.

3F forlader ferieparadiset: Et kæmpe tilbageslag for turismen

Næstved - 19. april 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næsten 40 år har Karrebæksminde nydt godt af en lind strøm af kursister, politikere og turister til Smålandshavet.

Men fredag meddelte fagforbundet 3F, at de forlader lokalsamfundet til fordel for et nyt kursuscenter et andet sted på Sjælland.

Rationel beslutning - Det er rigtigt ærgerligt for os alle sammen og vi er kede af det. Men vi har også stor forståelse for, at det er en rationel beslutning, som 3F har truffet. Da vi stod overfor at skulle renovere ejendommen viste det sig, at indretningen ikke kan optimeres til et moderne læringsmiljø og samtidig er vi udfordret på tilgængelighed og infrastruktur, fortæller direktør for Smålandshavet, Lone Warburg.

Smålandshavet Smålandshavet er oprindeligt bygget i 1977 som Hotel Smålandshavet af entreprenør Bøje Nielsen.

I 1982 overtog Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, ejendommen, som i dag kan rumme op til 120 overnattende kursister.

Smålandshavet har i dag 32 fastansatte medarbejdere. Ved fusionen til 3F i 2005 mellem KAD og SiD overgik skolen til 3F.

3F anvender sammen med Smålandshavet forbundsskolen ”Langsøhus” i Silkeborg som undervisningssted for sine ca. 10.000 tillidsrepræsentanter.

Smålandshavets grund i Karrebæksminde udgør 18.000m2 og ejendommen 7.872m2.

Bygger nyt Netop tilgængeligheden til Karrebæksminde - eller mangel på samme - er ifølge Lone Warburg en medvirkende årsag til, at 3F søger nye kursus- og konferencelokaler et mere centralt sted på Sjælland.

- Folk elsker jo at bo hernede og kigge ud over vandet. Men det er også svært at finde hertil og samtidig har vi en udfordring med klimasikring af kursusentret, når vi ligger så tæt på vandet som vi gør, siger Lone Warburg.

To år endnu 3F forsikrer, at Smålandshavet bliver holdt i live indtil fagforbundet har bygget et nyt kursuscenter.

Dermed går der formentlig et par år, inden 3F lukker ned - for både kursister og turister i Karrebæksminde.

- Jeg håber rigtig meget, at nogen ser idéen i at indrette et hotel i lokalerne. Næstved-området mangler jo i forvejen overnatningspladser, siger Lone Warburg.

Chok for turismen Ud over kursister bidrager Smålandshavet også til den lokale turistindustri i sommermånederne, hvor kursuscentrets 120 værelser lejes ud til turister.

Derfor kommer nyheden som et regulært chok for Georg Bentzen, konstitueret formand for Næstved Turistforening.

- Puha. Det lyder bestemt ikke godt. Lad os håbe på, at der vil være en køber til Smålandshavet. Ellers vil det være rigtig skidt for den lokale turisme, siger Georg Bentzen.

