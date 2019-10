Der var ingen rabat, da en 39-årig mand tirsdag i retten erkendte, at han sendte en trussel til det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe. Han modtog dommen på 40 dages ubetinget fængsel. Foto: Thomas Olsen

39-årig mand skal 40 dage i fængsel for at true MFer

Næstved - 15. oktober 2019 kl. 17:27 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han erkendte straks, da politiet konfronterede ham med, at han i maj på Instagram skrev til folketingsmedlem Zenia Stampe: Du burde have sparket dit hoved i stykker, din skidne landsforræder.

Tirsdag sad den 39-årige mand fra Næstved brødebetyngede mand med bøjet hoved i retten i Næstved og ventede på straffen for sin handling.

Skyldsspørgsmålet var der ikke tvivl om - den eneste tvivl tilstede var, om dommerenen vil lade nåde gå for ret og lade den 39-årige slippe med en betinget straf og samfundstjeneste.

Det plæderede forsvareren for, mens anklageren mente, at 40 dages ubetinget fængsel var passende.

- Det var ikke i orden. Jeg har det dårligt med det.. det går mig på. Jeg gjorde mit bedste for at rydde op, sagde det tiltalte og fortalte, at han prøvede at slette de ting, han havde skrevet.

Forsvareren fortalte, at den tiltalte havde sendt en undskyldning til Zenia Stampe, hvor han beklagede sine handlinger. Det kom også frem i retten, at den 39-årige for år tilbage var medlem af Hells Angels, og at han i 2010 blev idømt to års fængsel for trusler.

Han havde haft problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, men stod overfor at få et fast job nu.

- Det går godt på arbejdet, sagde han.

Dommeren var dog ikke tvivl og dømte manden til 40 dages ubetinget fængsel og til at betale sagens omkostninger.

- Det er alvorligt at true et folketingsmedlem, så det skal være ubetinget, sagde hun.

Ef kort at have talt med sin forsvarer, modtog han dommen og kunne efterfølgende forlade retten. Nu er der bare tilbage at vente, til han bliver indkaldt til afsoning - med mindre kriminalforsorgen vurderer, at han kan få lov til at afsone med fodlænke.