Fredag var der en demonstration foran Næstved Storcenter og politistationen i Næstved, hvor den 38-årige kvinde deltog.Foto: Pressefoto

38-årig kvinde anholdt for at nægte at bære mundbind i cafe

Næstved - 09. oktober 2020 kl. 20:47 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det skabte en del opstandelse på parkeringspladsen ved Næstved Storcenter, da en 38-årig kvinde først blev tilbageholdt af tre vagter fra vagtselskabet G4S og efterfølgende blev anholdt af politiet for overtrædelser af ikke mindre end tre love.

Kvinden var angiveligt gået ind i Næstved Storcenter for at tage sig en kop kaffe i cafeen Starbucks. Her nægtede hun at bære mundbind og blev efterfølgende bortvist.

Storcentrets vagter fra vagtselskabet G4S valgte at tilbageholde kvinden på parkeringspladsen uden for centret, og her begynder vidoen, som har fået folk på de sociale medier op af stolene og ramme det røde felt.

Rør mig ikke Det var den 38-årige kvinde, som valgte at livestreame episoden på Facebook. I videoen skriger hun og råber, at hun har ret til at nægte at bære mundbind, fordi hun ifølge loven kan nægte at bære mundbind, hvis hun har vejrtrækningsproblemer eller lider af kvælningsfornemmelser.

Det kan man læse i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom §4, stk. 3.

I videoen fremgår det, at vagter ikke vil tage stilling til hendes indvendinger men prøver at tilbageholde hende, indtil politiet ankommer.

Videoen fortsætter i mere end 20 minutter, inden politiet kommer frem og får slukket telefonen.

- Rør mig ikke. Rør mig ikke, råber kvinden på videoen, mens tre mænd fra G4S prøver at afskærme hende.

Sjællandske har talt med leder af lokalpolitiet i Næstved politikommissær Jens Bruus, der fortæller, at kvinden blev anholdt kl. 16. 20 og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, for overtrædelse af databeskyttelsesloven og efter sundhedslovgivningen.

Overtrådte loven Jens Bruus fortæller, at kvinden er sigtet efter databeskyttelsesloven, fordi hun filmede med sin telefon og sendte det live ud på Facebook, mens der optrådte identificerbare mennesker på videoen.

- Hun filmede de ansatte. Det er derfor, vi har valgt at sigte hende, siger han.

Det foregik på privat område, men normalt ville det ikke være ulovligt at filme det, øjet kan se, som Jens Bruus siger, men fordi G4S-medarbejderne er på videoen, er det ikke tilladt.

- Det er et svært område, siger politikommissæren.

Den 38-årige kvinde blev også sigtet for overtrædelse af Sundhedsloven, fordi hun nægtede at bære mundbind i cafeen.

Covid 19-reglerne bliver taget meget alvorligt - også hos politiet.

- Hun overtrådte loven, siger Jens Bruus, og derfor blev hun sigtet.

Det kan ifølge ham løbe op i adskillige tusinde kroner, hvis kvinden enten vælger at betale bøden eller bliver dømt til at betale.

Jens Bruus ved ikke, om hun har erkendt sig skyldig eller ej.

Trods flere henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar fra den 38-årige kvinde.

