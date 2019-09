Byrettens dom står ved magt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

37-årig skal tre år i fængsel for sex med vennens datter

Næstved - 12. september 2019 kl. 07:40 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mand fra Næstved har siddet fængslet, siden han for godt to uger siden blev fundet skyldig i at have haft mange samlejer med en pige, som var 14 år på gerningstidspunktet. Her kan han blive siddende de næste tre år, for hverken han eller Statsadvokaten har valgt at anke Retten i Næstveds dom.

Manden havde ellers nægtet sig skyldig i at have haft sex med pigen, der er datter af en af hans bedste venner, som han tidligere mødtes ugentligt med for at spille rollespil og Magic-kort. Hun kom bare forbi hans lejlighed for at læse fantasybøger, bedyrede han, selvom han måtte erkende at have kysset hende ved to forskellige episoder.

Forklaringer fra pigen selv, hendes far, psykoterapeut og nuværende kæreste var dog helt anderledes, og de var med til at få den 37-årige dømt. Den 14-årige, som i dag er to år ældre, havde ellers tænkt sig at, deres hemmelige kæresteforhold skulle forblive en hemmelighed, men da hun så den meget omtalte tv-dokumentar om Michael Jacksons påståede overgreb på mindreårige, gik det op for hende, at noget var galt.

Ud over fængselsdommen blev manden også frakendt retten til at have med børn under 18 år at gøre i erhvervsmæssig sammenhæng eller gennem fritidsaktiviteter. Dermed kan han ikke efter overstået dom vende tilbage til et flexjob på en skole, som han blev bortvist fra, da sagen tog sin begyndelse.

