Kvinden blev frikendt for at hænge selvsamme nøgenbillede, hun havde delt på Snapchat, ved et busstoppested nær forurettedes hjem. Arkivfoto

34-årig kvinde delte nøgenbillede af mand: Nu er der faldet dom

Det er ikke så smart, at dele nøgenbilleder på snapchat. Det har en 34-årig kvinde fra en mindre by mellem Fuglebjerg og Slagelse måtte sande. Hun er ved Retten i Næstved blevet dømt for at dele nøgenbillede af mandlig bekendt via Snapchat.

Kvinden erkendte selv, at det var hende, der på et tidspunkt i perioden op til 9. november sidste år sendte et nøgenbillede af en mandlig bekendt til et ukendt antal personer via appen Snapchat.