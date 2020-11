34-årig eftersøgt af fogedretten - anholdt i hashhørm

Hvis man ikke retter sig efter fogedrettens henstilling om at møde op, bliver sagen nemlig videresendt til politiet, som i sidste ende kører ud og foretager en anholdelse, man bliver efterførgende afleveret i fogedretten. Det sker regelmæssigt, og naturligvis kontakter politiet skyldnerne på et tidspunkt, hvor sandsynligheden for, at de er hjemme, er størst: Om natten. Så hvis man har fået en indkaldelse til retten og ikke vil bankes op en tidlig morgen af politiet, anbefaler de, at man tager kontakt til retten så hurtigt som muligt.