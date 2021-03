En 32-årig mand blev fredag ved retten i Næstved idømt et år og tre måneders fængsel. Arkivfoto

32-årig mand erkender narkosalg og får straksdom

Næstved - 12. marts 2021 kl. 18:39 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

En 32-årig mand fra Næstved fik fredag en straksdom på et år og tre måneders fængesel, efter han havde tilstået at have været i besiddelse af 100 gram kokain og 200 gram amfetamin, som skulle sælges videre til andre.

Han modtog dommen og blev efter domsafsigelsen varetægtsfængslet.

Manden blev torsdag stoppet af politiet på Slagelsevej i Næstved. Her viste de første undersøgelser, at han havde fire små poser med 2,6 gram kokain på sig. Manden blev derfor anholdt og sigtet for salg af stoffer.

Ved en senere ransagning på mandens bopæl fandt politiet, foruden flere stoffer, også en digitalvægt og flere ubrugte små poser. Alt det resulterede i ekstra sigtelser og endte med en dom på et år og tre måneders fængsel, vurderede retten i Næstved fredag formiddag.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men anklageren oplyser til Sjællandske, at manden ikke tidligere er kendt af politiet for kriminelle forhold, men at det ikke er tilfældigt, at han blev stoppet.

