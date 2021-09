Se billedserie Marcus Dupont er ambassadør for et job i ældreplejen. Han er halvvejs gennem uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Foto: Rikke Bondesen

315 unge vil hygge om ældre

Næstved - 21. september 2021 kl. 04:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

315 unge mellem 14 og 17 år har søgt job som »ung i ældreområdet«, hvor de skal hygge om de ældre på 10 plejecentre i Næstved Kommune.

- Hvis det havde været en mulighed for mig, havde jeg helt sikkert også søgt sådan et job, siger 18-årige Marcus Dupont, som er halvvejs igennem uddannelsen til Sosu-assistent.

Han håber at den nye ordning kan få flere unge til at finde ud af, at de gerne vil uddanne sig til et job indenfor sundhed, pleje og omsorg. Artiklen fortsætter under billedet.

Marcus Dupont er 18 år og ved at uddanne sig til Social- og Sundhedsassistent. Foto: Rikke Bondesen

Glad for faget Marcus har altid vidst, at han gerne ville have et job, hvor han kan hjælpe andre mennesker. I 4. klasse ville han være fysioterapeut. Men den tanke droppede han senere fordi det ville kræve en studentereksamen og mange timer på skolebænken før han kunne få lov til at praktisere jobbet.

Derfor faldt valget på sosu-assistent, da han blev præsenteret for det under brobygningen i 8. og 9. klasse. Og han har ikke fortrudt sit valg. Efter at have været i tre praktikker i løbet af første del af sosu-assistent-uddannelsen er han helt sikker på at han har valgt rigtigt.

- Jeg er blevet forelsket i faget. De ældre gør mig glad. Det er dejligt at opleve at man kan hjælpe dem og gøre dem glade. Det er det bedste, siger Marcus Dupont.

Plejecenter I praktikkerne har han både været på plejecentre og arbejdet i den udkørende ældrepleje.

- Det har været spændende. Ikke to dage er ens, når man kører ud til borgerne. Men jeg foretrækker arbejdet på et plejecenter, fordi man får en tættere relation til de ældre, siger han.

Senest har han været i praktik på Kildemarkscentret i Næstved. Og noget af det sværeste har været at tage afsked med de ældre han er kommet tæt på.

Marcus Dupont mener, at mange unge kunne få er stort udbytte af at omgås ældre.

-Det er en gave at de bliver så glade for at få hjælp. Og man kan også få nogen gode historier, siger Marcus Dupont.

Han har for eksempel hørt røverhistorier om hvordan det var, at være pilot under anden verdenskrig.

Selv om det er godt at få gode relationer til de ældre, så skal man som sosu-assistent ikke glemme at det er et arbejde.

- En af de ældre græd, da jeg skulle holde op i praktik. Men det er jo også en god øvelse i at holde et professionelt forhold til de ældre. Vi lærer at vi ikke skal tage arbejdet med hjem, fortæller Marcus Dupont.

Eneste dreng For øjeblikket er Marcus Dupont på skolebænken på ZBC i Næstved. Da Sjællandske er på besøg er der gruppearbejde i faget »Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering«. Sammen med klassekammeraterne Malene Nørgaard Hansen og Natascha Jørgensen skal Marcus Dupont lave en opgave over en case: En aktivitetsanalyse og en handleplan for en borger med psykiske problemer.

Marcus er den eneste dreng på sin årgang på sosu-assistent uddannelsen i Næstved.

- Jeg kunne da godt tænke mig at vi var flere drenge, siger han.

Derfor er Marcus Dupont med, når sosu-uddannelsen skal på besøg på folkeskolerne, for at fortælle om faget. Artiklen fortsætter under billedet.

Selv om uddannelsen til sosu-assistent har meget praktik, skal der læses og skrives opgaver. Foto: Rikke Bondesen

- Jeg håber jeg kan være med til at ændre det ry sosu-linjen har. Det handler om meget mere og andet end at tørre gamle mennesker bagi. Og der er også plads til mænd i faget, siger Marcus Dupont.

Derfor synes han at det er en rigtig god idé, når Næstved Kommune nu ansætter unge i fritidsjob på plejecentrene.

- De får et mere detaljeret indblik i hvad man laver som sosu, og får måske lyst til selv at søge ind på uddannelsen, siger han.

Men allervigtigst vil de unge være med til at muntre beboerne på plejecentrene op.

- Vi sosu'er har ikke altid tid til at snakke nok med de ældre, så er det godt at de unge kan træde til, slutter Marcus Dupont.

