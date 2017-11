- Hvis flere danskere føler sig klædt på og tør træde til ved hjertestop, vil det forhåbentligt kunne ses direkte i statistikken for hjerteredninger i Danmark, siger Steen Ryttels, formand for Hjerteforeningen Næstved. Foto: Hjerteforeningen/Kristian Brasen. Foto: Kristian Brasen

Send til din ven. X Artiklen: 30 minutter kan være nok til at redde et liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 minutter kan være nok til at redde et liv

Næstved - 28. november 2017 kl. 09:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Vil du lære at yde genoplivning? Turde træde til og hjælpe et menneske med hjertestop? Så har du chancen nu, når gratis Giv Liv-kurser kommer til Næstved. Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning står bag.

Hjerteforeningen har udviklet et helt nyt 30 minutters introduktionskursus i basal genoplivning. Med projektet Giv Liv udbyder Hjerteforeningen gratis kurser i genoplivning til grupper på mellem fem og 15 deltagere.

Tilmelding til de gratis Giv Liv-kurser sker via Hjerteforeningens hjemmeside på www.hjerteforeningen.dk/givliv.

- De 30 minutters varighed gør kurset let tilgængeligt, og vi håber, at det vil appellere til en stor del af den danske befolkning, siger Steen Ryttels, formand for Hjerteforeningen Næstved.

Instruktør kommer til jer

Hjerteforeningen Næstved opfordrer Næstveds indbyggere til at samle en gruppe og tilmelde sig et kursus.

Man kan f.eks. samle en gruppe af kolleger, naboer, medlemmer af sportsklubber, venner, familie eller lignende. Giv Liv-kurserne varer 30 minutter og kan passes ind i mange situationer.

Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af hjertestop. Bliver du ramt af hjertestop, er din chance for at overleve afhængig af, om et menneske omkring dig griber ind, ringer 1-1-2 og yder genoplivning.

Hvis der ikke er nogen vidner, der træder til, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 31. Hvis et vidne træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 8.

Læs mere på www.hjerteforeningen.dk/givliv.