30-årig sigtet for at smide affald i gård

Politiet fik mandag morgen en anmeldelse om, at der på et tidspunkt i løbet af weekenden var smidt en bunke affald i gården til virksomhed i Ringstedgade i Næstved.

I en af skraldeposerne var der kvitteringer og andre papirer med navn på. Det førte frem til, at en 30-årig mand fra Nørre Alslev senere på formiddagen blev sigtet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

Han forklarede til politiet, at han havde smidt affaldet på stedet, men at han ville afhente det på et senere tidspunkt.