30-årig rocker fængslet for våben og trusler

Næstved - 25. januar 2021 kl. 12:27 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

En bredskuldret mand med kun en lille stribe hår på toppen af hovedet blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet i to en halv uge. Den 30-årige er sigtet for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder samt trusler.

Truslerne skulle være fremsat mod en kvinde i en lejlighed i det centrale Næstved. Da politiet blev involveret i sagen, standsede de manden, da han ved 11-tiden torsdag kom kørende i Møllegade.

I bilen fandt de en pistol med tilhørende ammunition.

Den 30-årige mand blev i december 2017 idømt ubetinget fængsel i et år og ni måneder for netop våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Dengang fandt Retten i Nykøbing Falster det bevist, at den sigtede havde forbindelse til rockergruppen Satudarah.

Han blev dømt for at gemme to våben. De skulle være benyttet i rockerkonflikten, der hærgede Næstved i efteråret 2016.

Her blev der skudt i alt fem gange frem og tilbage mellem sympatisører af Bandidos og Satudarah. To 18-årige Bandidos-lærlinge blev hver især idømt otte års fængsel for drabsforsøg mod en dengang 31-årig Satudarah-rocker.

Manglede medicin I grundlovsforhøret meddelte den 30-årige, at han ikke var på toppen, idet han lider af PTSD og ikke havde fået sin daglige medicin i et døgn. Han lider af psykiske problemer og er tilknyttet psykiatrien. Medicinen havde han først fået udleveret kort inden, han mødte i retten, og hvis han tog det der, ville han bare falde i søvn.

Derefter erklærede han sig, via sin forsvarer, uskyldig i begge sigtelser.

Hvad der videre skete, kan Sjællandskes udsendte ikke berette, for trods protester fra denne - samt i øvrigt også den 30-åriges forsvarer - blev resten af grundlovsforhøret afholdt bag lukkede døre. Dommer Line Bjørklund valgte dette skridt på grund af sagens tidlige stadie, og fordi politiet stadig mangler at afhøre centrale vidner.

