3. klasse laver gave til dronningen

Den kreative proces er gået i gang. Børnene og deres lærere Tine Olsen og Tina Lauritzen på skolen Herlufmagle har spurgt sig selv: Hvordan vil vi vise Næstved? Hvad er det helt særlige ved at bo her? Og hvordan vil vi male Dronning Margrethe?

Der er nemlig overordnede rammer for motiverne på dronninge-gaven. Maleriet skal indeholde fortolkninger af to motiver: Dronning Margrethe og et vartegn fra hver af de 98 kommunen. Derudover skal det males på karton i A3-format på den brede led og må ikke indeholde glimmer, der nemt falder af.

- Det er lige i Dronningens ånd, at vi skal være kreative. Børnene nærmest jublede, da vi fortalte dem, hvad de skulle i gang med. Gaven har allerede ført til undersøgende spørgsmål og nysgerrighed. For eksempel opstod der på et tidspunkt tvivl om, hvorvidt kommunens grønne drage-maskot hedder Næssi eller om det var Messi. Det ser ud til, at børnene har lagt sig fast på, at noget af det, som i hvert fald er typisk Næstved, er gavlmalerierne, naturen med det grønne og vandet og Græshoppebroen i Karrebæksminde. Det er børnene nu ved at overføre til papir, og det skal nok blive super flot, siger skolens daglige leder Henrik Garde.