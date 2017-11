29-årig er ny forpagter af forsamlingshus

Tobias Nyberg har været selvstændig i et års tid med Madtrylleriet.dk i lokaler på Maglemølle, hvor blandt andet Buffetkøkkenet også har drevet firma. Madtrylleriet leverer udelukkende mad ud af huset, og Tobias Nyberg har i et halvt års tid været på udkig efter større lokaler med henblik på at udvide sin virksomhed.

- Her er der mulighed for, at jeg også kan tage selskaber ind i huset. Det er et dejligt sted med mange muligheder. Det er et godt macth, siger Tobias Nyberg til Sjællandske.