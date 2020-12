Artiklen: 28-årig butikstyv tilbageholdt i Bilka: Det her gemte han under trøjen

Af Mia Than West

Politiet blev mandag aften klokken 21.43 kaldt til Bilka i Næstved Storcenter, hvor personalet tilbageholdt en mand, der var mistænkt for butikstyveri.

Fandt metaldims

Det viste sig, at han havde stjålet nogle mærke-T-shirts, parfume, en flaske whisky og et panserglas til en mobil. Da den 28-årige blev visiteret, fandt politibetjentene en metaldims, som han fortalte kunne bruges til at afmontere tyverialarmer.