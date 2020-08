27-årig spyttede og truede politifolk

En politipatrulje blev klokken 1.11 kaldt ud til en beværtning i Ramsherred, fordi der var en gæst, som ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Det viste sig at være en 27-årig mand fra byen, som bestemt ikke var enig med politibetjentene om, at det var på tide at gå hjem.