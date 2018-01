27-årig fik bilen beslaglagt

Den 27-årige viste sig at have en promille, der var højere end det tilladte, og han virkede også påvirket af stoffer. Desuden havde han ikke noget kørekort.

Manden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, for kørsel i påvirket tilstand og for kørsel uden førerret. Da han flere gange tidligere var sigtet for at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt på stedet.